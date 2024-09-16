«Нас связала музыка»: несколько секретов семейного счастья из первых уст

Нам часто кажется, что главное в жизни — карьера, достаток, успех, и в погоне за ними порой забываем, что своими победами мы во многом обязаны месту, где нас любят и ждут, что бы с нами ни случилось – родному дому.

Семейные вечера за большим столом в последнее время, увы, стали редкостью. «Наши дома всё больше, а семьи всё меньше, у нас всё больше удобств и меньше времени. Мы создали множество компьютеров для хранения огромных объёмов информации, но стали меньше общаться друг с другом», — сказал недавно Далай Лама.

Герои нового проекта «Сиб.фм Group» «Родительский дом» живут иначе: у них хватает времени и на карьеру, и на общение с близкими, и на увлечения. Мы побываем у них в гостях и узнаем, как им это удается. Они поделятся практическими рецептами семейного счастья и пройдут шуточные испытания, которые приготовила для них наша команда.

Герои первого сюжета – семья Колтышевых -не мыслят себя без музыки. Музыка звучала в доме родителей Анны с самого ее детства.

«Помню: в квартире был небольшой балкончик, дедушка и его братья, когда все собирались, выйдут туда, встанут плечом к плечу, и — под гитару песни, да так пели, что казалось: все струны повылетают — как в последний раз!» — вспоминает наша героиня.

Увлечение музыкой передалось и ей, она всерьез занялась народным вокалом, занималась в студии «Лад». А когда пришла пора выбирать вуз, то выбрала Новосибирский аграрный университет, потому что, по отзывам знакомых, там был хороший студенческий клуб и самодеятельность. Там-то и познакомилась она со своим будущим мужем.

В нашем сюжете 4 поколения семьи поделятся своими семейными историями и секретами, как сохранить любовь. Расскажут, как им удается все успевать, как они распределяют обязанности, и почему считают, что большая семья и живое общение – не помеха карьере, а источник вдохновения и побед.

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