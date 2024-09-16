Нитки прочь, вино можно: запреты и традиции Рождества Святой Богородицы

Этот день православные считают началом церковным новолетием. Он всегда совпадает с осенним равноденствием и имеет ряд примет и строгих запретов.

21-ое сентября для верующих людей – особый день. Они отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, которое считается новая история христианского мира — рождение Иисуса Христа, его крещение, распятие, воскресение и вознесение. Потому и отношению к этому торжеству трепетное.

Помимо посещения храма, православные в этот день стараются не заниматься тяжёлым физическим трудом, как заведено в большие церковные праздники.

К обеду 21-го сентября ежегодно , начиная с V века н.э., наши предки накрывали щедрые столы во славу матери Христа. На период осеннего равноденствия не выпадало никаких постов, потому в пищу можно было употреблять яйца, молоко, сыр, мясо, рыбу и другие угощения, а также позволить себе бокал красного вина.

Что касается запретов Рождества Пресвятой Богородицы, то главный из них связан с чисто женским занятием – рукоделием. На этом фоне 21-го сентября не стоит даже брать в руки нитки, иголки, пряжу, спицы.

А вот подносить нуждающимся любую помощь – приветствуется. Сибирские старожилы уверяют, что нельзя отказывать в этот день просящим людям – чревато потерями финансов и семейного благополучия.