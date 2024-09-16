Новосибирские ученые создали гематоген для тех, кто не переносит лактозу

Безлактозный гематоген придумали ученые из Новосибирска.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные патента, ученые Новосибирского аграрного университета изобрели гематоген для людей с непереносимостью лактозы. Известно, что в продукт добавили натуральный антиоксидант, фруктоолигосахариды, дигидрокверцетин, сгущенное кокосовое молоко и сукралозу.

«Задачей этого изобретения является удаление лактозы, а также увеличение пищевой ценности продукта. Поставленная задача достигается включением в состав гематогена фруктоолигосахаридов, дигидрокверцетина, сгущенного кокосового молока и сукралозы», — уточнили специалисты.

Они также сообщили, что добавленный ингредиент дигидрокверцетин способен оказать антиоксидантное, антигистаминное, противовоспалительное действие.

Напомним, что ученые из Новосибирска создали гель для заживления ран