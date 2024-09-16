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спорт

Новосибирский ХК «Сибирь» уверенно обыграл «Авангард»

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров

Хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска одержал победу в матче с командой «Авангард».

Вчера в Новосибирске на льду «Сибирь-Арены» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, где хоккейный клуб «Сибирь» обыграл омский «Авангард» со счётом 4:1.

Шайбами в составе команды-победителя отметились Энди Андреофф, Сергей Широков, Владислав Кара и Тейлор Бек, отправивший шайбу в пустые ворота.

Ранее Сиб.фм публиковал список победителей полумарафона Александра Раевича в Новосибирске

#хоккей #матч
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Валерия Митрохина
Журналист

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