Опубликована карта подключения зданий к отоплению в Новосибирске

В Новосибирске с сегодняшнего дня начинается отопительный сезон.

Подключение жилых домов к теплу пройдет в четыре этапа, начиная с 18 сентября и завершится к 30 сентября. Об этом сообщили представители Новосибирской теплосетевой компании.

Карту подключений можно посмотреть здесь.

С 16 по 19 сентября тепло поступает в социальные учреждения, включая детские сады, школы и больницы. Подключение жилого фонда начнется 18 сентября, заявил генеральный директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко. По его словам, все ремонтные работы не повлияют на график подключения отопления.

Каждый этап подключения жилых домов займет три дня. К 30 сентября весь жилой фонд Новосибирска будет обеспечен теплом. В последнюю очередь отопление будет подано в учреждения культуры, учебные заведения и промышленные объекты.