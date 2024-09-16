Опять мобилизация? Военкор объяснил Указ Путина о Вооруженных силах РФ

По мнению военкора Александра Коца, президент России Владимир Путин увеличил численность ВС РФ, чтобы не объявлять мобилизацию.

Военкор Александр Коц опубликовал пост, где выразил мнение, что президент России Владимир Путин подписал Указ об увеличении численности армии, чтобы не объявлять мобилизацию. Он заявил, что сейчас в ВС РФ формируют резервные бригады.

«Неужели опять мобилизация», — задается вопросом Коц.

Далее военкор рассуждает, чтобы ввести новую мобилизацию, НАТО официально должно объявить войну с разрывом дипломатических отношений.

«А штатная численность военных как раз расширяется для того, чтобы не объявлять мобилизацию», — говорит военкор.

Напомним, 16 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек. Документ вступит в силу с 1 декабря 2024 года. Правительству поручено предусмотреть выделение бюджетных средств для реализации распоряжения.

Последний раз штатная численность российской армии изменялась в 2023 году. Тогда указом главы государства ее повысили до 2,2 млн человек, в том числе 1,32 млн военнослужащих.