«Оторвало ноги и умер»: в Новосибирске близкие жертвы ДТП на Октябрьском мосту требуют арестовать обвиняемого

Страшное ДТП весной этого года унесло жизнь новосибирца, который менял колесо автомобиля на Октябрьском мосту. После аварии пострадавший скончался в больнице от многочисленных ранений. Обвиняемый в аварии отпущен под подписку о невыезде, но близкие погибшего требуют справедливого наказания для него. Корреспондент Сиб.фм разбирался в ситуации.

По данным спасателей МАСС, 3 марта 2024 года 45-летний водитель «Лады» Ян Миненко на высокой скорости врезался в стоящий Kia Sportage. Рядом с иномаркой находился 39-летний Александр Архипов и менял колесо.

Водитель машины отечественного автопрома на скорости влетел в иномарку. В результате чего находящегося рядом с автомобилем Александра зажало между двумя автомобилями. Его, как и водителя «Лады», госпитализировали.

Как сообщают очевидцы, конечности в результате аварии Александру практически оторвало. К утру он скончался после операции.

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм подруга погибшего Ольга Букасева рассказала, что об аварии узнала от родственницы Александра.

«На следующее утро она мне прислала сообщение, что Саша умер в больнице, не приходя в сознание. Его всю ночь оперировали. Мне отправили видео, где раздробленные ноги были. На утро у него остановилось сердце», — поделилась Ольга.

По словам женщины, Александр возвращался с работы домой через Октябрьский мост. В какой-то момент в машине пробило колесо и водитель остановился, чтобы заменить его.

«Он отъехал в крайний ряд, поставил знаки, включил аварийку. Саша уже поменял колесо и положил инструменты в багажник. Там, по сути, оставались доли секунды, чтобы ему хотя бы в сторонку можно было отойти, но в него въехали на высокой скорости», — объяснила собеседница.

Ольга рассказала, что обвиняемый в аварии двигался на машине без госномеров. По словам свидетелей, Миненко был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Позже у него взяли анализ, который подтвердил наличие в организме запрещенных веществ.

После того как в Сети заговорили о трагедии, пользователи стали писать, что человека, сбившего Александра, давно знают. Его часто видели в Октябрьском районе. По словам пользователей, Миненко неоднократно был замечен за быстрой ездой.

Ольга рассказала, что в ходе расследования выяснилось, что ранее Миненко был осужден на 10 лет за сбыт наркотиков. По словам сибирячки, некоторое время он провел за решеткой, но затем его адвокат предоставил справку о том, что из-за болезни Миненко не может отбывать наказание. После этого его выпустили под подписку о невыезде.

«Обычно освобождают оттуда людей, которые находятся в совсем тяжелом состоянии. То есть уже, грубо говоря, готовятся умирать. Человек передумал это делать, видимо, и жил абсолютно спокойно, при этом употребляя наркотики», — рассуждает она.

Ольга отметила, что Миненко — гражданин Казахстана и не имеет регистрации в Новосибирске, а также у него не было водительских прав в момент ДТП.

«Машину он купил незадолго до аварии. В результате происшествия он тоже пострадал и находился в больнице, где прошло первое судебное заседание чуть ли не на следующий день. А случилось это потому, что, по слухам, родственники хотели вывести Миненко», — поделилась женщина.

После лечения, как рассказала Ольга, обвиняемого поместили в СИЗО, а в июле освободили под подписку о невыезде. По словам сибирячки, это произошло из-за предоставленных справок о состоянии здоровья.

У погибшего в ДТП Александра осталась 20-летняя дочь. Как рассказала Ольга, старший брат погибшего занимается этим делом, но относится к нему скептически. Он сомневается, что расследование придет к справедливому исходу и виновного накажут, поделилась сибирячка.

Как сообщила Ольга, 12 сентября на новом судебном заседании допросили свидетеля, еще двух перенесли на 19 сентября.

По данным Ленинского районного суда Новосибирска, Яна Миненко обвиняют по статье ст. 264 ч. 4 п. п. а, в УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»: а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения; в) совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами.

Максимальное наказание по статье — до 12 лет лишения свободы.

В эфире телеканала ОТС Ян Миненко сообщил, что в момент ДТП перестраивался в правый ряд и въехал в стоящую машину.

«Я не видел ни знака, ничего, но аварийка вроде работала, это я потом уже увидел. Стал тормозить, влево выруливать, но просто не смог этого сделать», — поделился он с журналистами.

Адвокат обвиняемого Владимир Герасимов тогда заявил, что не видит смысла в аресте обвиняемого, так как, по его словам, при таком состоянии здоровья он не доедет до СИЗО.

Корреспондент Сиб.фм следит за развитием событий.