Выставка трофейной техники НАТО открылась в Новосибирске.

В пятницу, 13 сентября, на площади Пименова рядом с ГПНТБ открылась выставка «Сила V Правде — Гордость и Победа», посвящённая трофейной технике. В экспозиции представлены боевые машины, использовавшиеся украинскими военными, включая технику стран НАТО.





Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что за последние два с половиной года Запад активно снабжает украинские силы различными видами вооружения.



«Каждая новая поставка воспринимается как праздник, однако это оружие сталкивается с российскими солдатами. Наша выставка – яркое тому подтверждение», – заявил он на церемонии открытия.





Травников также выразил благодарность командованию Центрального военного округа и местным воинским частям за их работу в ходе специальной операции, результаты которой теперь могут увидеть жители города.





В экспозиции представлены образцы техники из разных стран: от японских внедорожников, переоборудованных в «шахид-мобили», до известных боевых машин «Бредли» (США), «Мардер» (Германия) и «Мастиф» (Великобритания). Посетителей встречает знаменитый танк «Абрамс» с опущенным стволом.

Кроме того, на выставке можно увидеть подбитые бронемашины HMMWV, а также турецкие Kirpi и украинский «Казак» от завода КрАЗ. Многие экспонаты имеют следы боевых действий.





Также представлены образцы ручного оружия, включая автоматы, пулемёты и противотанковые комплексы Javelin (США) и NLAW (Швеция), а также дроны.





Новосибирская область стала седьмым регионом, где проходит эта выставка. Ранее трофейная техника была представлена в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Кемеровской областях, а также в Республике Алтай. Общее число посетителей на данный момент превышает 670 тысяч человек. Выставка продлится десять дней, до 22 сентября, после чего техника будет отправлена в Сургут и Новый Уренгой.