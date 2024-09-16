Поворотный понедельник 16 сентября 2024: точный прогноз от Тамары Глоба

Новая сентябрьская неделя открывает коридор планетарных затмений, а понедельник – первый поворотный день этого периода, который подарит всем знакам Зодиакального круга возможности для финансового успеха и прорыва в личной жизни, уверяет популярный российский астролог Тамара Глоба.
ОВЕН
Удачу стоит ловить до полудня, затем активность вашего Созвездия снизится.
ТЕЛЕЦ
Ориентируйтесь на внутренние ощущения – сегодня они выведут вас на новый путь, усеянный деньгами.
БЛИЗНЕЦЫ
Не раздражайтесь по мелочам, зрите в корень. Если удержите эмоции в узде, откроете дверь к успеху по всем «фронтам».
РАК
Разногласия с окружающими можно погасить лишь способностью не вестись на провокации. Она-то и поможет вам сегодня принять важнейшее решение.
ЛЕВ
Решительность в купе с творческими способностями позволит в этот понедельник добиться цели, к которой вы шли на протяжении истекшего лета.
ДЕВА
Не отвлекайтесь на негатив и действуйте в собственных интересах. Только так вселенная откроет дверь к удаче и везению.
ВЕСЫ
Спешка и суетливость – плохие союзники. Обуздайте их и увидите, как в ваши руки сами собой текут неожиданные денежные поступления (возврат долгов, премия и т.п.).
СКОРПИОН
Нестандартный взгляд на проблему поможет справиться с ней легко и просто. Не зацикливайтесь сегодня на мелочах.
СТРЕЛЕЦ
Встречи или события этого осеннего понедельника изменят ход вашей жизни, если вам это действительно нужно.
КОЗЕРОГ
Особое внимание уделите своим личным вещам – велика вероятность потери или даже кражи.
ВОДОЛЕЙ
Продуктивное утро понедельника не испортит ваше настроение. Заряда энергии хватит до вечера, если правильно распределите нагрузку в течение дня.
РЫБЫ
Обратите внимание на детали, именно в них находится долгожданное и оно, по сути, прямо перед вами. Берите!