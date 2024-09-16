Появились прогнозы на хоккейный матч новосибирской «Сибири» и «Нефтехимика»

Во вторник, 17 сентября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором новосибирская команда «Сибирь» примет на своей площадке нижнекамский «Нефтехимик».

В последних двух матчах новосибирская команда одержала две победы, что изменило отношение аналитиков к их шансам. Независимые эксперты отмечают улучшение формы «Сибири» и считают, что команда может справиться с лидером Восточной конференции. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Кирилл Закатченко считает, что «Сибирь» имеет все шансы на победу, учитывая их сильную игру в большинстве и недавнюю успешную серию. Татьяна Дядина считает, что «Нефтехимик» имеет хорошие шансы продолжить свою победную серию, опираясь на текущую форму и результаты выездных матчей. Дмитрий Федосов отмечает, что сложно выделить фаворита, но считает, что «Сибирь» может одержать победу, хотя не ожидает разгрома.

Анвар Умитбаев также считает, что домашнее преимущество может сыграть ключевую роль и прогнозирует победу «Сибири». Артем Капустин считает, что в сложных выездных матчах «Нефтехимик» не смог одержать победу в последних восьми встречах в Новосибирске и прогнозирует победу «Сибири».

По итогам опроса в паблике «Битва прогнозистов НХЛ и КХЛ», наиболее вероятным исходом матча является победа «Сибири» со счетом 3:2.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский ХК «Сибирь» одержал уверенную победу над «Авангардом» в первом домашнем матче.