Развитие пригородного сообщения и мультимодальные перевозки помогают жителям Новосибирской области экономить деньги и время

«В прошлом году был принят ряд дополнительных решений по развитию сети и увеличению объемов перевозки пригородным железнодорожным транспортом, как внутри Новосибирской городской агломерации, так и по территории всей Новосибирской области. Один из рекордных по протяжённости маршрутов был запущен до станции Татарская, плюс совместно с депутатами Законодательного Собрания принято решение о предоставлении с 1 января 2024 года льготы по бесплатному проезду на пригородных железнодорожных поездах ветеранам труда Новосибирской области – все это вместе, в том числе с запуском мультимодальных маршрутов, автобусных и железнодорожных, дало результаты.

Продолжаем реализовывать проект. Задачи 2024 и 2025 годов – это окончательная оптимизация стыковочных автобусных маршрутов, для подвоза пассажиров на электрички, и организация парковочных пространств», – подчеркнул глава региона.

О развитии мультимодальных перевозок на территории Новосибирской области Губернатору доложил Генеральный директор АО «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин. За восемь месяцев текущего года компания увеличила пассажиропоток на 9,4%, до конца года ожидается рост числа пассажиров на два миллиона человек. Стремительный рост демонстрирует Новосибирск – если 5 лет назад 22% пассажиров пользовались железнодорожным транспортом в границах города, то сейчас эта цифра увеличилась до 30%. Всего за 2023 год перевезено 22 млн пассажиров. На территории Новосибирской области действует 9 мультимодальных маршрутов, электропоезд+автобус.

В течение 2023 и 2024 годов велась совместная работа по организации автомобильных перевозок, функционированию касс в районах. Сегодня в 9 муниципальных образованиях Новосибирской области установлено оборудование, позволяющее приобретать билеты на электропоезда, и в каждой кассе «Экспресс-пригород» можно приобрести билет на автобус от транспортно-пересадочного узла до муниципального образования, куда организованы подвозящие маршруты.

Это позволяет добиться значительной экономии стоимости проезда для пассажиров и сокращения времени в пути следования. Экономия пассажира на одном прямом рейсе до Новосибирска составила от 300 до 840 рублей, во временном выражении экономия составила до 2 часов 39 минут, в направлении Чистоозёрного района.

Проводится обновление подвижного состава, как электропоездов, так и автобусов. За этот год подвижной состав обновился пятью новыми поездами ЭП2ДМ, шестой поезд уже следует в регион с завода изготовителя. К концу года в Новосибирской области будут находиться в эксплуатации 13 новых поездов, что составит более 30% от их общего числа.