Тень Чикатило: как сибирский маньяк избавлял мир от проституток – жертвами могут быть 29 женщин

6 марта 2018 года в Новосибирском областном суде был оглашен приговор 52-летнему Евгению Чуплинскому, пенсионеру МВД, который был признан виновным в убийстве 19 женщин. Судья Людмила Билюкова отметила, что присяжные заседатели единогласно пришли к выводу о том, что подсудимый не заслуживает снисхождения, и назначили ему пожизненное лишение свободы.

Следствие установило, что в период с 1998 по 2004 год Чуплинский убил и расчленил 19 женщин, 12 из которых до сих пор остаются неопознанными. Известно, что большинство жертв занимались проституцией.

Местные СМИ окрестили Чуплинского «Новосибирским Джеком-Потрошителем», проводя параллели с известным маньяком из Лондона конца XIX века. Однако методы убийства у них различаются: если лондонский маньяк резал горло своим жертвам, то Чуплинский душил их, а затем расчленял и разбрасывал останки по различным районам города.

В обвинительном заключении упоминаются лишь восемь фамилий жертв, остальные остаются безымянными. Останки первой жертвы были найдены 19 ноября 1998 года. В течение двух лет расследование шло медленно и часто приостанавливалось. Прокуроры отказывались возбуждать дела, если не находили жизненно важных органов.

К 2000 году стало очевидно, что в регионе орудует серийный убийца. В местном уголовном розыске была создана специальная группа для изучения этих преступлений, однако дела продолжали оставаться разрозненными и часто закрывались.

Лишь в 2005 году прокуратура объединила все дела под руководством одного следователя, который начал проверку всех исчезнувших женщин, связанных с проституцией. В результате на одном столе оказалось множество материалов, что позволило предположить, что все преступления могли совершаться одним лицом или группой лиц.

Расследование было приостановлено в 2006 году из-за отсутствия конкретных подозреваемых, но в 2007 году, после создания Следственного комитета России, работа была возобновлена. Вскоре был составлен список из 18 подозреваемых, среди которых оказался и Чуплинский. Несмотря на отсутствие доказательств его причастности на тот момент, следственная группа продолжила работу под руководством следователя Игоря Шишаева, что в конечном итоге привело к задержанию маньяка.

История Евгения Чуплинского

Бывший милиционер Евгений Чуплинский впервые оказался в центре внимания следователей не из-за убийств, а в связи с исчезновением одной из женщин. В 2004 году 54-летняя мать пропавшей обратилась в милицию, заявив о безвестном исчезновении дочери. В ходе расследования выяснилось, что в ночь исчезновения в мобильный телефон женщины была вставлена новая SIM-карта, зарегистрированная на имя Чуплинского.

Оперативники провели с ним беседу, и он рассказал, что занимался частным извозом, а телефон якобы оставили у него двое молодых людей, которых он подвозил. Вскоре стало известно, что Чуплинский — пенсионер МВД. На тот момент у следствия не возникло подозрений по отношению к нему.

Однако через несколько недель, когда потребовалось оформить его показания, Чуплинский изменил свою историю. Он заявил, что подвозил двух молодых людей, которые попытались его ограбить. В ходе драки он якобы победил их, а телефон забрал себе. У следствия это не вызвало подозрений.

Спустя два года, в 2006 году, когда все дела были объединены, обнаружились интересные совпадения. Чуплинский утверждал, что не знал пропавшую женщину, хотя следствие уже знало о ее связи с проституцией и знакомстве с ним. Дальнейшие расследования показали, что он мог крышевать проституток в районе «пьяной дороги», откуда пропадали женщины. Это натолкнуло следствие на мысль о необходимости задержания Чуплинского по подозрению в убийствах.

На протяжении трех месяцев он находился под стражей, и следствие тщательно изучало его жизнь. Оказалось, что формально он чист, но в 2000 году его заставили уйти или перейти в другое подразделение из-за слухов о крышевании проституток. Многие из них сообщали, что после допросов Чуплинский проявлял интерес к вопросам о себе, что вызывало подозрения у следователей.

Ключевым моментом стало проведение обыска в одном из гаражей Чуплинского с участием служебной собаки, обученной находить спрятанные тела. Пес вошел в гараж и начал выть, что вызвало предположение о наличии тел под полом. Однако раскопки не принесли результатов. Позже кинолог пояснил, что такая реакция собаки может быть связана не только с телами, но и с человеческой кровью.

Несмотря на отсутствие весомых улик, следователи продолжали сомневаться в невиновности Чуплинского. В итоге его выпустили с извинениями, однако внутренние убеждения о его причастности к исчезновениям женщин остались.

Расследование преступлений: новый поворот в деле о расчлененных телах

Следователь Игорь Шишаев на протяжении многих лет продолжал работать над «делом о расчлененке», собирая информацию и инициируя экспертизы. Однако обстоятельства складывались не в его пользу: фрагменты тел были обнаружены в состоянии гнилостных изменений, что затрудняло идентификацию орудий убийства. Многие детали оставались неизвестными, а способ совершения преступлений оставался лишь гипотезой. К тому же, большинство жертв не удалось опознать, что усложняло установление их связей и свидетелей последних дней.

Переломный момент наступил в 2016 году, когда в Следственном комитете России начала активно функционировать молекулярно-генетическая лаборатория. Шишаев назначил соответствующие экспертизы, и вскоре результаты оказались многообещающими. На местах преступлений были найдены предметы с биологическими следами предполагаемого убийцы: пот на одежде жертв, частицы кожи под ногтями, сперма на теле и в использованных презервативах. Эти доказательства были тщательно сохранены в ожидании прогресса науки. В результате выяснилось, что сперма с одного из мест преступления и пот с двух других принадлежали Евгению Чуплинскому.

Он был задержан в апреле 2016 года и вскоре получил обвинение. На первом допросе Чуплинский неосторожно выдал лишнюю информацию, но быстро осознал свою ошибку и начал защищаться.

— Я возглавил следственную группу через месяц после задержания Чуплинского, когда Игорь Анатольевич Шишаев ушел на пенсию, — вспоминает Владимир Бондаренко. — Я понимал, что Чуплинский, будучи бывшим сотрудником милиции, знал детали оперативной работы и мог подготовить свои показания заранее. На обвинения в крышевании он ответил, что общался с проститутками только в рамках служебных обязанностей, так как был обязан докладывать о готовящихся преступлениях. Некоторые подробности убийств он якобы узнал от оперативников, которые его допрашивали. А множество ножей, найденных у него, он объяснил своей страстью к холодному оружию.

Следствие выбрало стратегию минимизации информации, предоставляемой Чуплинскому и его адвокату, что позволило ему выдавать данные, которые при его непричастности он знать не мог. Ключевым моментом стало заключение молекулярно-генетической экспертизы.

— Понимая серьезность ситуации, в июне 2016 года Чуплинский и его адвокат решили заключить досудебное соглашение, — рассказывает Владимир Бондаренко. — Это был единственный шанс избежать пожизненного заключения: по закону обвиняемый может получить не более двух третей от максимального срока при условии полного сотрудничества. В тот момент Чуплинский не осознавал масштабов обвинений и даже надеялся на возможность домашнего ареста.

Новые подробности дела о серийных убийствах в Новосибирске

После утверждения досудебного соглашения прокуратурой Новосибирской области, Евгений Чуплинский начал давать подробные показания, которые шокировали следственные органы. Выяснилось, что число его преступлений значительно превышает ранее известные факты.

По словам Чуплинского, все его преступления начинались одинаково: он останавливался на «пьяной дороге» и «завлекал» девушек. В начале своей карьеры в милиции он просто уводил их с собой, а позже уже договаривался об оплате. Затем они уезжали в уединенное место, где происходил половой акт, часто с употреблением алкоголя. Однако после этого, по его словам, жертвы начинали оскорблять его и признавались в заболеваниях, что вызывало у него гнев.

Первая жертва Чуплинского была забита до смерти, а остальные убиты более технично. Он захватывал горло жертвы и применял приемы борьбы, что не оставляло им шансов на сопротивление. «Я замирал и ждал, пока не перестанут дрожать ноги — это признак того, что женщина мертва», — делился он своими ощущениями на допросах.

Чуплинский также заявил, что расчленение тел было его способом мести за образ жизни жертв. «Она сама меня спровоцировала», — утверждал он, добавляя, что хотел обезобразить их даже после смерти.

Следователь Владимир Бондаренко отметил, что в отличие от других маньяков, Чуплинский постоянно улучшал свои методы убийства и сокрытия тел. Если первые жертвы были быстро обнаружены, то с каждым новым преступлением находить улики становилось все сложнее. Эксперты обнаружили следы, похожие на следы ножниц на черепах нескольких жертв, что затрудняло идентификацию.

Чуплинский предоставил следствию множество деталей, которые могли знать только преступник или свидетель. Однако следователи подчеркивают, что важно различать объективные факты и его попытки оправдаться. «Он мог лишь догадываться о том, что известно следствию», — отметил один из следователей.

Изменение показаний

В апреле 2017 года во время допроса обвиняемый Евгений Чуплинский и следователь Владимир Бондаренко обсудили процесс над другим серийным убийцей из Новосибирска, который также заключил досудебное соглашение. Однако в суде выяснилось, что этот обвиняемый предоставил неполные показания, что привело к расторжению договора и приговору к пожизненному заключению.

Чуплинский выразил опасения, что его дело может закончиться аналогично, если суд решит, что он скрывает важные детали.

«Я не помню всего, и это может быть расценено как сокрытие информации», — заметил он.

На это Бондаренко ответил, что главное — чистосердечное раскаяние, и если оно присутствует, суд не расторгнет соглашение. Тем не менее, Чуплинский и его адвокат решили расторгнуть досудебное соглашение и полностью изменили свои показания.

«Меня оклеветали и заставили давать показания под угрозой расправы над семьей. Я никого не убивал. Меня пытали как на следствии, так и в изоляторе. Я считаю, что к убийствам женщин в Новосибирске причастен мой бывший сослуживец С., который был знаком с жертвами. Я же невиновен», — заявил Чуплинский.

Однако сослуживец С., на которого он пытался повесить вину, погиб в 2004 году, о чем обвиняемый, вероятно, знал. Следствие было готово к таким заявлениям.

«Все следственные действия с участием Чуплинского фиксировались на видеокамеры с его согласия и согласия адвоката», — пояснил Бондаренко.

После изменения показаний следователи допросили понятых, участвовавших в следственных действиях, и те подтвердили отсутствие давления на обвиняемого. Главным аргументом оставались показания Чуплинского о преступлениях, о которых до его задержания никто не знал. В уголовном деле есть жертвы, чьи тела не были найдены, но Чуплинский знал о них.

Для проверки правдивости его рассказов следствие назначило экспертизу видеозаписей. Психологи должны были установить, испытывал ли Чуплинский давление. Результаты показали, что давления не было, а обвиняемый говорил правду, но не всю.

29 убитых женщин

Следствие по делу новосибирского расчленителя продолжает раскрываться, и на данный момент выясняется, что у обвиняемого могут быть гораздо больше жертв, чем предполагалось ранее. В ходе предварительного следствия Евгений Чуплинский признался в убийстве 29 женщин, из которых 12 ранее не были известны правоохранительным органам, а остальные числились пропавшими без вести. Однако официально ему инкриминируется лишь 19 убийств, так как отсутствуют объективные доказательства в виде тел или их фрагментов.

Следователь Владимир Бондаренко отметил: «Мы не можем включить эти эпизоды в обвинительное заключение, поскольку нет вещественных доказательств. Показания Чуплинского не могут быть подтверждены или опровергнуты без тел жертв».

Интересно, что Чуплинский утверждает, что прекратил убивать в 2004 году из-за страха быть пойманным после ошибки с телефоном одной из жертв. Он утверждает, что последние 12 лет вел законопослушный образ жизни. Однако эти заявления вызывают сомнения у следствия.

«Специальная психолого-лингвистическая экспертиза показала, что обвиняемый скрывает важные факты и преувеличивает свое эмоциональное состояние», — добавил Бондаренко.

Психиатры также диагностировали у Чуплинского "гомицидоманию с элементами некросадизма", что ставит под сомнение его слова.

Согласно информации, Чуплинский начал жить с нынешней женой в 1997 году, и спустя год совершил свое первое известное убийство. Тем не менее, его супруга не заметила никаких изменений в его поведении ни тогда, ни позже, что вызывает удивление у специалистов.

«Я уверен, что Чуплинский не прекратил свою деятельность в 2004 году, а просто стал лучше скрывать свои преступления», — считает Бондаренко. Следствие отмечает, что с каждым новым убийством Чуплинский становился все более осторожным и опытным.



Напомним, Евгения Чуплинского проверяют на причастность к исчезновению студентки Екатерины Завьяловой, пропавшей 21 год назад.