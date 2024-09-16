Стало известно, за что Никита Хрущёв критиковал Новосибирск

Первый секретарь ЦК КПСС приезжал в столицу Сибири три раза.

Никита Хрущёв, первый секретарь ЦК КПСС, трижды посещал Новосибирск, и во время этих визитов не скупился на критику. Об этом рассказал Сиб.фм.

В частности, Хрущёв обратил внимание на проблемы города, касающиеся сельского хозяйства и инфраструктуры.

В июле 1956 года Хрущёв проезжал через Новосибирск и встретился с местными жителями на площади Сибревкома. Специально к его приезду была возведена трибуна, однако техническое оснащение оказалось недостаточным — звук речи дошёл лишь до первых рядов.

В ходе встречи Хрущёв интересовался обеспеченностью города хлебом, мясом и молоком, но ответы новосибирцев его не обрадовали, так как они рассказали, что продуктов не хватало — это вызвало недовольство у Хрущёва.

Еще одним предметом критики стало расположение города относительно реки. Во время прогулки по набережной Никита Сергеевич остался недоволен тем, как организована городская инфраструктура у водоёма.

Далее официальные визиты Никиты Хрущёва в Новосибирск состоялись в 1959 и 1961 годах.