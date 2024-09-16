Телеведущая из Сибири Евгения Искандарова ведет новый проект со «Свиносалками»

В понедельник 16 сентября на ТНТ выйдет первый выпуск нового реалити-шоу «Первые на деревне».

В рамках программы звезды соцсетей, привыкшие к городской роскоши, будут отправлены на перевоспитание в деревню. В первом выпуске участников ждет несколько испытаний.

Участники будут доставлены на высоких автомобилях в глубинку России, где им предстоит адаптироваться к жизни в деревенских условиях. В их обязанности войдет строительство курятника и уход за курами, которые станут основным источником их питания.

Главный приз шоу будет определяться на основе сумм, заработанных в специальных челленджах. Первым из таких заданий будут «Свиносалки», которые проверят готовность участников выполнять грязную работу ради денег.

Участников ждет спальня в сарае без кондиционеров, летний душ с холодной водой и выгребная яма в качестве туалета. Эти условия станут настоящим испытанием для гостей шоу.

Кроме того, участникам придется самостоятельно готовить еду из овощей и зелени из собственного огорода, а также зарабатывать продукты тяжелым трудом. Первым заданием будет чистка коровника, в которой примут участие трое блогеров.