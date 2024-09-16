Церемония закрытия и награждение победителей Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошли в городе-герое Волгограде

Подошёл к концу самый масштабный патриотический проект года – Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». Церемония закрытия и награждение победителей в средней и старшей возрастных категориях прошли 15 сентября на Мамаевом Кургане у монумента воинской славы «Родина-мать зовёт!».

Победителей поздравили организатор Игры – Движение Первых, представители администрации Волгоградской области, участники программы «Время Героев», Герои России и партнёры проекта. Участники поблагодарили всех причастных к созданию проекта, а также своих наставников, сопровождавших отряды с первых дней. За время проведения игры все участники сплотились и превратились в настоящее братство. Последние часы, проведённые вместе на Игре, стали для каждого из них добрым и ценным воспоминанием.

«Сегодня «Зарница 2.0» больше, чем военно-патриотическая игра. Это платформа для консолидации усилий всех патриотических сил страны, направленных на воспитание гражданственности и любви к Родине. Игра объединила в этом году более 800 тысяч участников в 89 регионах, все федеральные организации, занятые в сфере патриотического воспитания, и сделала дирекцию Зарницы 2.0 Движения Первых полноценным штабом по патриотическому воспитанию и системному развитию единой военно-патриотической игры по всей России. Огромный вклад в реализацию проекта внесли 80 тысяч наставников, которые на протяжении всего года готовили ребят к игровым испытаниям, тестовым заданиям на знание основ российской государственности и истории. Среди них учителя, школьные библиотекари, инструкторы военно-патриотических клубов, участники Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Особое значение для нас имеет наставничество участников СВО. Их опыт и личный пример помогают ребятам овладеть полезными навыками, воспитать характер, стать деятельными патриотами родной страны», – отметил руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров.

Победителями военно-патриотической игры «Зарница 2.0» стали следующие команды. В средней возрастной категории первое место заняла команда «Тяжинские Барсы» из Кузбасса, второе место — команда «Засосна-сокол» из Белгородской области, а третье место досталось команде «Беркут 34» из Волгоградской области. В ведомственном зачёте средней возрастной категории победу одержала команда «Ратник 85» из Ростовской области, на втором месте расположилась команда «Цвет нации» из Пермского края, а третье место заняла команда «Вымпел ФСБ» из Запорожской области. В старшей возрастной категории победителями стали «Дельта 5» из Югры, второе место заняла команда «Беркут Ирбит» из Свердловской области, а третье место — «ВПК Гвардия» из города Бердска Новосибирской области.

«Цель у всех участников была одна – абсолютная победа. Мы опирались на собственную подготовку, но нам очень понравился состав инструкторов, который проводил у нас занятия, лично для меня эти знания стали не мало важными. Сложно было побороть сомнения и волнения в себе, но мы успешно справились!», – делится впечатлениями о финале игры капитан команды ВПК «Гвардия»из Новосибирской области Михаил Калько.

В ведомственном зачёте старшей возрастной категории первое место заняла команда «Вымпел Ростов» из Ростовской области, второе место — «Северный Бастион» из Волгоградской области, а третье место — «Чёрные пантеры» из Вологодской области.

«В этом году обновлённая «Зарница 2.0» стала настоящей общероссийской военно-патриотической игрой. Команда проекта взяла всё лучшее из её прошлого и модернизировала игру на основе современного армейского опыта и пожеланий ребят, участников Движения. Почти 9 тысяч школ провели свои отборочные этапы, более 4000 игр прошли в муниципалитетах. Благодаря общей работе Росмолодёжи, Движения Первых и Центра «ВОИН» проект стал действительно всенародным. Особо хочу отметить вклад своих боевых товарищей, участников СВО, в проведение игры. Их профессионализм, армейский и наставнический опыт помогли ребятам в полной мере овладеть важными практическими навыками, необходимыми каждому будущему защитнику Отечества», – поделился Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.

В качестве участников и почётных гостей Зарницу 2.0 посетили Герои России, отличившиеся в зоне СВО: главнокомандующий игрой Степан Белов, Адроник Гаспарян, Николай Соколов и Владислав Головин, позывной «Струна». Герои России являются участниками кадровой программы «Время Героев», которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Она направлена на обучение российских ветеранов и участников специальной военной операции для подготовки кадров для государственной службы.

«Каждое испытание на «Зарнице 2.0» — это возможность применить на практике все те знания и навыки, которые ребята получили под руководством своих наставников. Мы видим, как из новичков, только знакомящихся с основами, они превращаются в слаженные, уверенные отряды, готовые работать в самых разных условиях. Их успехи — это заслуга как их самих, так и тех, кто помогал им на этом пути. Мы гордимся тем, как участники показали свою готовность справляться с любыми вызовами, демонстрируя высокий уровень подготовки, профессионализма и взаимопомощи», – рассказал главнокомандующий игрой, участник программы «Время Героев», Герой России Степан Белов.

«Зарница 2.0» объединила более 800 тысяч участников со всей страны и позволила им не только проявить командный дух, но и укрепить гордость и любовь к своей стране, создать сообщество активной молодёжи, готовой служить России. После Зарницы ребята возвращаются домой другими людьми. Они понимают, насколько сложна эта работа – защищать Отечество. В финале приняли участие 60 отрядов, 48 региональных и 12 межведомственных, в средней (11–13 лет) и старшей (14–17 лет) возрастных категориях.

«Зарница 2.0» — это не просто соревнование, это испытание, которое формирует характер, воспитывает силу духа и учит настоящей командной работе. Здесь, как и в реальных боевых условиях, важно не только личное мастерство, но и умение действовать сообща, когда от каждого зависит успех всей группы. Я вижу, как участники игры растут на глазах — от первых шагов до уверенных и слаженных действий. Эти навыки и качества, приобретённые на поле «Зарницы», станут фундаментом для их будущих побед, будь то в службе Отечеству или в любой другой жизненной ситуации. Они выходят отсюда не просто с новыми знаниями, а с осознанием того, что значит быть частью команды и нести ответственность за своих товарищей», – рассказал участник СВО, участник программы «Время Героев», Герой России Владислав Головин.

Более полугода участники проходили просветительские занятия, знакомились с условно-военными специальностями, участвовали в многочисленных интеллектуальных и спортивных состязаниях: военизированная полоса препятствий, основы выживания в экстремальных условиях, огневая подготовка, тактическая медицина и самопомощь, инженерное оборудование и маскировка позиций.

В середине сентября школьники и учащиеся учреждений среднего специального образования, кадеты и отряды военно-патриотических организаций и профильных образовательных учреждений, курируемые военными министерствами и ведомствами, встретились на героической Волгоградской земле.

«Победа на «Зарнице 2.0» для нашей команды — это не просто медали и признание. Это символ того, что мы смогли преодолеть себя, справиться с трудностями, которых раньше не знали. Мы научились работать сообща, понимать друг друга без слов, и именно это стало ключевым фактором нашего успеха. Наставники,в числе которых Герои России, которые вели нас на протяжении всех испытаний, дали нам неоценимый опыт — как действовать в боевых условиях, как мыслить стратегически в самых сложных ситуациях. Эта победа вдохновляет нас на новые свершения и оставляет чувство гордости за наш командный дух и стойкость. Этот опыт закалил нас не только как бойцов, но и как людей, готовых преодолевать любые жизненные трудности», – сказал один из участников команды победителей Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Особая ценность «Зарницы» – возможность поработать вместе с наставниками, имеющими реальный военный опыт. Проект «Зарница 2.0» был создан по образу и подобию одноимённой советской игры, но с применением самых современных игровых и цифровых технологий. Все лучшее, что было в игре раньше, сохранилось и в обновлённой версии «Зарницы».

Движение Первых привлекли к реализации Игры настоящих профессионалов военного дела, специалистов в сфере информационных технологий, спасателей, спортсменов, лидеров общественных организаций и патриотических проектов, а также участников специальной военной операции.

Партнёрами игры выступили Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН», Российское общество «Знание», Юнармия, Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС), Центр специальной подготовки РТУ МИРЭА и Молодёжный клуб Российского исторического общества.

«Зарница 2.0» подтвердила своё звание самой масштабной патриотической молодёжной игры, продемонстрировав, насколько реалистичные вовлекающие механики повышают эффективность патриотического воспитания, а также интерес и самоотдачу участников.