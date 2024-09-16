Ущерб от экономических преступлений в Новосибирской области увеличился на 31,8%

На 31,8% увеличился ущерб от экономических преступлений в Новосибирской области.

Как сообщает портал РБК-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области, с января 2024 года в регионе ущерб от экономических преступлений составил 2,9 миллиардов рублей — это на 31,8% больше, чем в 2023 году.

По данным ведомства, в структуре уголовных дел лидируют преступления в сфере налогообложения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в три раза возрос ущерб от коррупции