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спорт

Уверенный реванш: новосибирский ХК «Сибирь» одержал уверенную победу над «Авангардом» в первом домашнем матче — фото

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

15 сентября в ледовом дворце спорта «Сибирь-Арена» состоялся долгожданный первый домашний матч новосибирской команды, в котором «Сибирь» встретилась с омским хоккейным клубом «Авангард».

Фото Уверенный реванш: новосибирский ХК «Сибирь» одержал уверенную победу над «Авангардом» в первом домашнем матче — фото 2

Фото Уверенный реванш: новосибирский ХК «Сибирь» одержал уверенную победу над «Авангардом» в первом домашнем матче — фото 3

На трибунах собралось множество зрителей, а внимание к матчу привлекли и высокие гости — губернаторы Новосибирской и Омской областей, Андрей Травников и Виталий Хоценко. Они провели символическое вбрасывание, облачившись в толстовки с логотипами команд, и не упустили возможности пообщаться с болельщиками.

Фото Уверенный реванш: новосибирский ХК «Сибирь» одержал уверенную победу над «Авангардом» в первом домашнем матче — фото 4

Особое внимание зрителей привлек Снеговик, который после своего круга почета неожиданно поднялся в воздух.

Фото Уверенный реванш: новосибирский ХК «Сибирь» одержал уверенную победу над «Авангардом» в первом домашнем матче — фото 5

Фото Уверенный реванш: новосибирский ХК «Сибирь» одержал уверенную победу над «Авангардом» в первом домашнем матче — фото 6

Фото Уверенный реванш: новосибирский ХК «Сибирь» одержал уверенную победу над «Авангардом» в первом домашнем матче — фото 7

Первый период начался с двух удалений игроков «Авангарда», что позволило новосибирцам воспользоваться преимуществом. К середине периода на табло уже светился счет 2:0 благодаря шайбам Энди Андреоффа и Сергея Широкова. «Сибирь» сняла вратаря и увеличила разрыв до трех шайб — отличился новичок Владислав Кара.

Фото Уверенный реванш: новосибирский ХК «Сибирь» одержал уверенную победу над «Авангардом» в первом домашнем матче — фото 8

Фото Уверенный реванш: новосибирский ХК «Сибирь» одержал уверенную победу над «Авангардом» в первом домашнем матче — фото 9

Во втором периоде игра проходила преимущественно в зоне «Сибири», однако редкие контратаки завершались безрезультатно. На 28-й минуте Андреофф получил штраф за задержку клюшки, и «Авангард» смог сократить отставание до 3:1. В оставшееся время второго периода новосибирцы получили еще три удаления.

Фото Уверенный реванш: новосибирский ХК «Сибирь» одержал уверенную победу над «Авангардом» в первом домашнем матче — фото 10

Фото Уверенный реванш: новосибирский ХК «Сибирь» одержал уверенную победу над «Авангардом» в первом домашнем матче — фото 11

Фото Уверенный реванш: новосибирский ХК «Сибирь» одержал уверенную победу над «Авангардом» в первом домашнем матче — фото 12

Фото Уверенный реванш: новосибирский ХК «Сибирь» одержал уверенную победу над «Авангардом» в первом домашнем матче — фото 13

Фото Уверенный реванш: новосибирский ХК «Сибирь» одержал уверенную победу над «Авангардом» в первом домашнем матче — фото 14

Заключительная треть матча прошла в равной борьбе, но под конец встречи омичи сняли вратаря, и Тэйлор Бек забросил шайбу в пустые ворота. Итоговый счет — 4:1 в пользу «Сибири», которая реабилитировалась после неудачи в первом матче сезона против «Авангарда», завершившегося со счетом 2:1.

Фото Уверенный реванш: новосибирский ХК «Сибирь» одержал уверенную победу над «Авангардом» в первом домашнем матче — фото 15

Фото Уверенный реванш: новосибирский ХК «Сибирь» одержал уверенную победу над «Авангардом» в первом домашнем матче — фото 16

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Дамир Трубников

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