В администрации Новосибирска рассказали о готовности моста через Иню

В Новосибирске продолжается ремонт моста через реку Иню (правый) на Бердском шоссе.

В настоящее время подрядчик, Новосибирская сервисная компания, занимается ремонтом опор моста. Обнаруженные дефекты были выявлены на концевых и промежуточных конструкциях.

На сегодняшний день выполнены следующие работы: разборка мостового полотна, демонтаж перильного ограждения, заделка трещин концевых опор, а также ремонт второй и третьей опор.

По условиям контракта, завершение ремонта планируется на 2025 год. По состоянию на 10 сентября, готовность моста составляет 25%. Для сравнения, готовность Димитровского моста составляет 14%, а путепровода на Фрунзе — 51%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что четыре вице-мэра Новосибирска ушли в отставку после смены городской власти.