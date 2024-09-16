В Челябинске ученик напал на учеников школы №68: что известно об инциденте

В понедельник, 16 сентября, в школе №68 в Челябинске произошло нападение на учеников.

Все ученики, находившиеся в школе в момент нападения, были закрыты в кабинетах. Об этом сообщает издание 74.ru.

Один из школьников рассказал, что он и другие учащиеся были закрыты в кабинетах, когда спускались вниз посмотреть расписание. Позже им сказали отправляться домой. Инцидент произошел после первого урока. Нападавший подросток начал хаотично избивать школьников на первом этаже.

По информации местных источников, нападавший был вооружен молотком, ножом и пневматическим пистолетом. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил, что в результате нападения есть пострадавшие, которым оказывается необходимая медицинская помощь.

Детский омбудсмен Евгения Майорова сообщила, что в результате происшествия пострадали четыре человека. В настоящий момент проводится расследование инцидента.