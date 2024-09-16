В электричках Новосибирска пассажиропоток увеличится на 2 млн человек

К концу 2024 года пассажиропоток в пригородных электропоездах Новосибирской области увеличится на 2 миллиона человек, что составит 24 миллиона пассажиров.

В прошлом году этим видом транспорта пользовались 22 миллиона человек. Пять лет назад 22% горожан пользовались электричками, сейчас — 30%. Об этом сообщил генеральный директор АО «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин на оперативном совещании в правительстве региона.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что в 2024 и 2025 годах будет завершена оптимизация стыковочных автобусных маршрутов и организованы парковочные пространства.

В девяти районах Новосибирской области действуют мультимодальные маршруты, которые включают пригородные электрички и автобусы. Это позволяет пассажирам экономить время и деньги.

В 9 муниципальных образованиях установлено оборудование для покупки билетов на электрички, также в каждой кассе «Экспресс-пригород» можно приобрести билет на автобус от транспортно-пересадочного узла.