В Красноярске для студентов провели ликбез по финансовой грамотности

Студенты старших курсов учились грамотному обращению с финансами на форуме «ФинЗОЖ в Бобровом логе: Инвестируй с умом!». Мероприятие прошло в Красноярске уже во второй раз, организатором выступила компания «Норникель» в партнерстве со Сбером.

«Мы считаем, что повышение финансовой грамотности – это не только задача Центрального банка или органов власти, но и всех участников фондового рынка. Наша компания довольно значимый и крупный эмитент, который взял на себя образовательную функцию, чтобы молодежь не боялась финансовой сферы и не совершала ошибок, вступив на это поле впервые», — прокомментировал директор департамента по работе с инвестиционным сообществом «Норникеля» Михаил Боровиков.

«Мы с удовольствием откликнулись на предложение «Норникеля» поучаствовать в форуме, поскольку он ориентирован на ту часть населения, которая уже совсем скоро станет основным драйвером экономики страны. Важно, чтобы молодые люди формировали осознанное и ответственное отношение к деньгам и ориентировались в финансовых вопросах. Мы со своей стороны с радостью делимся с ними своими знаниями, умениями и опытом», — отметил управляющий красноярским отделением Сбера Антон Милютин.

На форуме аналитики, специалисты в области связей с инвесторами, представители финансовых структур и крупного бизнеса рассказали аудитории, как сформировать свой первый портфель ценных бумаг и на чем лучше зарабатывать в 2024 году. Руководитель направления по работе с частными клиентами СК «Сбербанк страхование жизни» Артем Авинов разъяснил, как при инвестировании должны учитываться макроэкономические показатели. Портфельный управляющий Alenka Capital Элвис Марламов поделился со студентами личным опытом формирования капитала и рассказал о психологической составляющей заработка на финансовых рынках.

Также в программе этого года – обращение с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) – новым, но быстро развивающимся инструментом для инвестиций. Как рассказал спикер форума, генеральный директор компании «Цифровые активы» Максим Трофимов, в настоящее время российский рынок ЦФА оценивается примерно в 100 млрд рублей, однако уже в ближайшие два-три года он может достичь нескольких триллионов рублей:

«ЦФА упрощает взаимоотношения между эмитентом и инвестором, что ведет к удешевлению инструмента, а это обеспечивает более высокую доходность. Но пока не все частные инвесторы понимают, как с этим работать. Наша миссия сегодня доступным языком рассказать, что же такое цифровые финансовые активы».

Отдельное внимание на форуме уделили теме киберграмотности. По словам руководителя направления экономического отдела Отделения Красноярск Банка России Александра Сурмачева, только за один прошлый год мошенникам удалось похитить у населения 15,8 млрд рублей, и эта сумма растет. При этом жертвами становятся все категории населения, включая молодежь.

«Мошенники не дремлют, они постоянно меняют схемы и пробуют новые подходы. Более уязвимая аудитория – это старшее поколение, но молодые люди тоже попадаются на уловки. Чаще всего они становятся жертвами такого явления как дроперство, когда злoумышлeнники используют подростков в качестве посредников для вывода денег», — рассказал Александр Сурмачев.

В завершение форума HR-директор, руководитель блока «Люди и культура» Сибирского банка Сбера Елена Руднева и вице-президент, заместитель председателя правления Енисейского объединенного банка Дмитрий Букреев рассказали студентам о профессии финансист и наиболее востребованных навыках для работы на финансовом рынке.

«У меня уже есть опыт вложения средств в акции, успешный и не очень, поскольку инвестирование все-таки предполагает определенные риски. Но для меня, например, это более интересно, чем вклады. Главное в этом деле – получать информацию из всех источников, читать литературу, слушать умных людей. В этом смысле «ФинЗОЖ» – мероприятие интересное и очень полезное, особенно для начинающего инвестора», — поделился студент Института экономики, государственного управления и финансов СФУ Владислав Савенков.

Всего в мероприятии в «Бобровом логе» приняли участие порядка 200 студентов, также выступления спикеров транслировались онлайн для всех желающих.