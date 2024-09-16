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общество

В Новосибирск может вернуться бабье лето

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске потеплеет до +19 градусов.

Как сообщают синоптики сервиса «Яндекс Погода», сегодня в Новосибирске сохранится холодная погода — температура воздуха составит +9 градусов.

Однако уже со вторника, с 17 сентября, начнется постепенное потепление и столбик термометра поднимется до +12 градусов, а все тучи рассеются.

Через пару дней в регион придет и бабье лето — 20 сентября воздух прогреется до +19 градусов, но солнечная погода продлится недолго и на выходных будут вновь дожди.

Напомним, что дачник из Новосибирской области поделился секретами хорошего урожая винограда

#прогноз погоды
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Валерия Митрохина
Журналист

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