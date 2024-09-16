В Новосибирске «афганец» Поляков получил документы на имя Александра Дорожкина

После публикации в «МК в Новосибирске» о якобы ветеране Афганистана Евгении Полякове, который получил паспорт на имя Александра Дорожкина, появились новые детали.

Публикация была размещена в апреле 2024 года. Недавно эта история получила широкое освещение в СМИ.

В редакцию весной обратилась медсестра Наталья Хливецкая, которая сообщила, что приютила мужчину, утверждавшего, что он ветеран Афганистана, который не мог получить медицинскую помощь из-за утери документов. Наталья Хливецкая рассказала, что Поляков приехал в Новосибирск в конце 2000-х годов и потерял документы в кафе, после чего остался без постоянного жилья и проживал в гараже.

После публикации, к решению проблемы Полякова подключились социальные службы и уголовный розыск. Однако летом 2024 года выяснились новые обстоятельства: оперативники нашли родственников Полякова в Крыму, которые утверждают, что мужчина на самом деле является Александром Дорожкиным. Дочь, чье родство с Поляковым подтверждено ДНК-экспертизой, утверждает, что отец оставил семью в 2001 году.

Евгений Поляков, несмотря на выдачу паспорта на имя Александра Дорожкина, отказывается признавать эту личность и утверждает, что не знает женщину, на которой был женат, и не имеет отношения к указанной дочери.

В настоящее время вопрос остается неразрешенным. Следствие продолжает разбираться в ситуации.