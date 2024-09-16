В Новосибирске ликвидировали очередное подпольное казино

В Ленинском районном суде Новосибирска начато рассмотрение дела против организаторов незаконного казино.

30-летний мужчина и 20-летняя девушка обвиняются в ведении азартного бизнеса на улице Титова, который был закрыт силовиками.

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело по статье 171.2 УК РФ, касающейся организации и проведения азартных игр группой лиц по предварительному сговору. Следствие выяснило, что весной 2024 года злoумышленники открыли игорное заведение в доме номер 19 на улице Титова, оборудовав его компьютерами с игровым программным обеспечением. Посетители платили наличными администратору за возможность сыграть.

Дело уже передано в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщают в пресс-службе прокуратуры.

Также стоит отметить, что ранее было закрыто другое подпольное казино на улице Советской, 58 (пересечение с улицей Достоевского, 1), рядом с остановкой «Спортивный комплекс «Водник». В этом здании расположена церковь «Храм духа святого».

Во время рейда силовики изъяли более 50 системных блоков и другую технику, а также свыше 30 тысяч рублей наличными.