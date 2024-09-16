84.05% 7
84.05% 7
сегодня
16 сентября, 08:07
пробки
5/10
погода
+3.1°C
курсы валют
usd 90.93 | eur 100.7
84.05% 7
сегодня
16 сентября, 08:07
пробки
5/10
погода
+3.1°C
курсы валют
usd 90.93 | eur 100.7
сегодня 06:00
общество

В Новосибирске опубликовали график подключения домов к отоплению

Фото: Pexels.com

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев объявил о начале отопительного сезона с 16 сентября 2024 года.

Подключение к теплоснабжению будет проводиться поэтапно. Первоначально отопление начнут подавать в детские сады, медицинские учреждения и организации с круглосуточным пребыванием детей. Этот этап продлится с 16 по 18 сентября.

С 18 сентября начнется подключение жилых домов, которое пройдет в четыре этапа, каждый из которых займет три дня. Полностью завершить отладку и регулировку систем отопления в жилых домах планируется до 30 сентября.

На последнем этапе, наряду с жильем, тепло поступит в высшие учебные заведения, объекты культуры и промышленные предприятия.

Этапы подключения Новосибирска к теплоснабжению:

1. Социальные объекты (с 16 сентября): детские сады, школы, медицинские учреждения.

2. Жилые дома (с 18 сентября): этапы подключения по три дня.

3. Промышленные и культурные объекты (до 30 сентября): высшие учебные заведения, промышленные предприятия.

Подробнее ознакомиться с тем, когда, и в каких домах подключат тепло, можно здесь.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в