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общество

В Новосибирске опубликован прогноз погоды до конца сентября

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Морозы и снег ожидаются в Новосибирске в конце сентября 2024 года.

В Новосибирске во второй половине сентября синоптики предсказывают резкое похолодание, с ночными температурами, достигающими -4 градусов и первым снегом. По информации метеорологических служб, до конца месяца дневные температуры будут колебаться от +3 до +17 градусов, а ночные — от +1 до +11 градусов.

Согласно прогнозу «Яндекс.Погода», 27 сентября в городе возможен мокрый снег.

Сервис World Weather также показывает, что в конце сентября температура может снизиться до +1 градуса днём и -2 градусов ночью, с осадками в виде снега.

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Дамир Трубников

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