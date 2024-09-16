73.71% -10.5
73.71% -10.5
сегодня
16 сентября, 14:08
пробки
4/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 90.93 | eur 100.7
73.71% -10.5
сегодня
16 сентября, 14:08
пробки
4/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 90.93 | eur 100.7
сегодня 12:29
общество

В Новосибирске остаются подтопленными 316 участков

Фото: Сиб.фм

Более 300 участков в Новосибирске остаются подтопленными.

Глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве региона сообщил, что на сегодняшний день на территории 316 дачных участков по-прежнему остается вода в связи с увеличением уровня грунтовых вод.

"В шести садовых обществах Первомайского района города Новосибирска остаются подтопленными 316 дачных участков", — уточнил он.

Ранее Сиб.фм сообщал, что вчера спасатели откачали 4 000 кубов воды в затопленном СНТ в Новосибирске

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в