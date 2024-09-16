В Новосибирске остаются подтопленными 316 участков

Более 300 участков в Новосибирске остаются подтопленными.

Глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве региона сообщил, что на сегодняшний день на территории 316 дачных участков по-прежнему остается вода в связи с увеличением уровня грунтовых вод.

"В шести садовых обществах Первомайского района города Новосибирска остаются подтопленными 316 дачных участков", — уточнил он.

Ранее Сиб.фм сообщал, что вчера спасатели откачали 4 000 кубов воды в затопленном СНТ в Новосибирске