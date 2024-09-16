В Новосибирске показывают трофейную технику НАТО: ростовчане завидуют

С 13 сентября в Новосибирске открыта выставка уничтоженной и захваченной техники НАТО, использованной в зоне специальной военной операции.

Аналогичная экспозиция действует и в Ростове. Оба мероприятия привлекли внимание местных жителей.

Однако, по информации онлайн-издания «Большой Ростов», на ростовской выставке отсутствуют бронетранспортер «Брэдли» и танк «Абрамс», что вызвало разочарование у посетителей.

В публикации отмечают, что эти образцы техники были представлены только на выставке в Новосибирске.

«Говорят, в Новосибирске их выставляли. А до Ростова они, видать, не доехали», — говорится в публикации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что подбитая техника НАТО вызвала ажиотаж у жителей Новосибирска.