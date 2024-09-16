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общество проиcшествия

В Новосибирске пожарные эвакуировали семью с ребенком из горящей квартиры

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Пожар начался в третьем часу ночи.

В Новосибирске пожарные спасли семью с ребенком из горящей квартиры сегодня ночью, 16 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, пожар начался в третьем часу ночи в квартире на пятом этаже пятиэтажки на проспекте Дзержинского, 67. По прибытии было установлено, что из квартиры на пятом этаже идет дым. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 32 человека, из горящей квартиры при помощи спасательных устройств спасены 3 человека, в том числе 1 ребенок.

Никто не пострадал. Что стало причиной пожара, пока не известно.

Напомним, в ночном ДТП в Новосибирской области женщина погибла под колесами иномарки.

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Дамир Трубников

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