В Новосибирске внук спас бабушку, укравшую бальзам для волос

За минувшие трое суток сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пресечено 48 мелких нарушений общественного порядка и 19 попыток хищения чужого имущества.

В пятницу бойцы ГБР-75 ГВАРДИИ, прибыв по сигналу тревоги в один из магазинов Железнодорожного района, задержали мужчину. Как выяснилось позже, дорогостоящие фрукты он взвешивал на весах как дешевые овощи и затем рассчитывался за них на кассе самообслуживания. Действуя таким образом, ему удалось «сэкономить» около трех тысяч рублей, которые в присутствии ГБР задержанный вернул магазину, и был отпущен.

Через несколько часов бойцы ГБР-11 задержали на ул. Комсомольская другого мужчину. Денег на оплату долга, по всем эпизодам, у задержанного не оказалось, и поскольку ранее он уже был судим, гвардейцы передали его правоохранителям для привлечения к ответственности.

В субботу в супермаркете Заельцовского района за кражи, совершенные ранее, бойцами ГБР-77 была задержана пожилая женщина примерно лет 70-ти. По словам сотрудников службы безопасности, эта бабушка совершила как минимум три хищения, похитив в последний раз бальзам для волос стоимостью 330 рублей. Задержанную было решено передать в полицию. Бабушка позвонила внуку, попросила его прийти, и появившийся через несколько минут 20-летний молодой человек оплатил весь причиненный кражами ущерб, и увёл её домой.

15 сентября, около 20 часов вечера, неопрятно одетый мужчина, похожий на бездомного, подозрительно долго стоял возле витрины с виски. Предположив, что дорогостоящий алкоголь он собирается украсть, продавцы нажали тревожную кнопку. И не ошиблись. Прибывшие по вызову бойцы ГБР- задержали вора на выходе с бутылкой виски за пазухой. Причиненный кражей ущерб составил 1 800 рублей. Задержанный был передан в отдел полиции «Калининский».

Ещё одного грабителя, нагло укравшего 15 сентября из киоска фаст-фуда чужой заказ, гвардейцам, к сожалению, задержать не удалось. Примерно в 19:50 вошедший в павильон на ул. Станиславского молодой человек схватил лежащий на прилавке пакет с шаурмой и нагетсами, приготовленный для другого покупателя, и стремительно выбежал. Продавец даже не успела толком рассмотреть, как он выглядел, и поэтому не смогла объяснить прибывшим бойцам ГБР, кого им нужно искать.