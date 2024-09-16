В Новосибирске врач Громов заявил о возвращении в РФ смертельно опасной инфекции

Врач Дмитрий Громов заявил, что в Россию может вернуться опасная инфекция дифтерия.

Причиной медик называет снижением иммунитета к этому заболеванию.

«Массовая вакцинация от нее проходила достаточно давно – еще в СССР. А в начале нулевых эту практику перестали использовать, что и привело к росту заболевания. Но даже привитых в те времена сейчас ожидает опасность из-за снижение иммунитета», — пояснил Дмитрий Громов в интервью Сиб.фм.

По его словам, вспышки заболевания идут в разных регионах и могут прийти в Новосибирскую область. При этом, уточнил врач, у пациентов могут быть симптомы, приводящие к летальному исходу.

«В горле, в носу и даже на легких может образовываться белая пленка, приводящая к летальному исходу. Могут появляться и язвы на коже», — говорит врач.

Медик советует делать прививки от дифтерии хотя бы раз в десятилетие.

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