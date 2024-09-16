В Новосибирске выделили 1,4 млрд рублей на дорогу к микрорайону Клюквенный

Управление дорожного строительства мэрии Новосибирска объявило тендер на поиск подрядной организации для проектирования и строительства автомобильной дороги к микрорайону Клюквенному (II и III этапы) в Калининском районе.

Начальная стоимость работ составляет 1,41 млрд рублей. Заявки принимаются до 30 августа. Планируется построить дорогу протяженностью 1,83 км с четырьмя полосами движения. Расчетная скорость движения по магистрали — 60 км/ч. Согласно документации, дорога будет иметь категорию «магистральная улица общегородского значения с регулируемым движением».

Ранее Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области объявило аукцион на строительство первого этапа улично-дорожной сети микрорайона Клюквенного. Стоимость контракта составляла 1,1 млрд рублей.

Микрорайон Клюквенный планируется построить к 2033 году. Его площадь составит 100 гектаров, а планируемая жилая застройка — 1 млн кв. м. Ожидается, что микрорайон сможет принять до 35 тысяч жителей.