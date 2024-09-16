В Новосибирске задержали 18 лиц из федерального розыска благодаря системе распознавания лиц

В Новосибирске в период с 1 по 7 сентября правоохранительные органы задержали 18 человек, находящихся в федеральном розыске.

Об этом сообщил начальник главного управления МВД по региону Андрей Кульков на аппаратном совещании с губернатором, состоявшемся 16 сентября.

По словам Кулькова, задержания стали возможны благодаря использованию системы распознавания лиц FindFace. В течение той же недели в области было зарегистрировано 436 преступлений, из которых 224 составили кражи. При этом треть всех правонарушений была совершена с использованием интернета.

Напомним, что комплекс распознавания лиц начал свою работу в Новосибирской области с ноября 2023 года.