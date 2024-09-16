В Новосибирске запретят парковку в Центральном округе в конце сентября

С 30 сентября в Центральном округе Новосибирска будет введён запрет на парковку транспортных средств на ряде улиц.

Это решение принято управлением автомобильных дорог мэрии для обеспечения эффективной уборки улично-дорожной сети.

Запрет будет действовать на следующих участках:

ул. Ольги Жилиной от дома № 52 на ул. Демьяна Бедного до ул. Гоголя и в обратном направлении;

ул. Дмитрия Шамшурина на участке от железнодорожного вокзала до ул. 1905 года и в обратном направлении;

ул. Некрасова от ул. Ипподромской до ул. Ольги Жилиной;

ул. Каинской от ул. Серебренниковской до Красного проспекта и в обратном направлении.

Водителям рекомендуется обращать внимание на дорожные знаки и информационные щиты, а также строго соблюдать правила дорожного движения.