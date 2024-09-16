В Новосибирской области мужчину застрелили из винтовки

В Бердске между пьяными сибиряками произошел конфликт.

В Бердске Новосибирской области ночью 16 сентября был найден мертвый 48-летний мужчина во дворе дома №71 по улице Карла Маркса.

Как сообщается в издании «Бердск-Онлайн», инцидент произошел после конфликта между пьяными мужчинами. Один из них выстрелил оппоненту в область сердца из пневматического ружья, в результате чего пострадавший скончался на месте.

Подозреваемого задержали через несколько часов. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).