В Новосибирской области обсудили развитие мультимодальных перевозок

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области основной темой стало развитие мультимодальных перевозок.

Губернатор Андрей Травников в личном телеграм-канале сообщил, что проект уже реализован: электропоезда и автобусные маршруты теперь дополняют друг друга, что позволяет жителям региона быстрее и удобнее добираться до Новосибирска и обратно.

В зависимости от расстояния, пассажиры могут сэкономить до 840 рублей на билетах и до двух часов в пути. За последний год пассажиропоток на пригородных электричках увеличился на два миллиона человек.

Губернатор отметил, что для повышения комфорта мультимодальных перевозок предстоит провести дальнейшую работу. В планах на текущий и следующий год – оптимизация автобусных маршрутов и организация парковочных мест у железнодорожных станций. Эти задачи поручили проработать областному Министерству транспорта совместно с муниципальными властями.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирском зоопарке изменился режим работы из-за осени.