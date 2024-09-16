В Новосибирской области виски стали стоить дешевле водки

Стоимость виски снизилась в Новосибирской области.

Как сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу Контур.Маркета, в Новосибирской области за лето 2024 года цена на виски упала на 19% — это до 2,2 тысяч рублей за 0,7 литров. В связи с чем спрос на напиток вырос на 9%.

В то же время значительно увеличилась цена за водку — до 399 рублей и на прежнем уровне остались цены на ликеры (1,2 тыс. руб.). Спрос на них вырос на 9%.

Ранее Сиб.фм писал о том, что цены на газомоторное топливо выросли на 22% в Новосибирской области