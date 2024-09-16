Вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев ушел в отставку: что о нем известно

Что известно о главе департамента строительств Новосибирска Алексее Кондратьеве.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение, в котором говорится об увольнении заместителя мэра и руководителя департамента строительства и архитектуры Новосибирска Алексея Кондратьева. Об этом стало известно утром 16 сентября 2024 года.

Биография вице-мэра

Известно, что Алексей Кондратьев родился в 1972 году. Окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности инженер-электроник, а после — по специальности экономист.

С 1994 году он работал налоговым инспектором, а с 1999 года был главным специалистом, начальником отдела комитета по земельным ресурсам и землеустройству мэрии. После чего занимал другие должности в администрации.

С 2013 года Алексей Кондратьев занимал пост главы администрации Октябрьского района и уже с 2014 года стал заместителем мэра — начальником департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Ранее Сиб.фм писал о том, что уход вице-мэра Алексея Кондратьева стал неожиданностью для его коллег