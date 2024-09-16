Всплыли факты критики первого секретаря ЦК КПСС Хрущева о Новосибирске

Никита Хрущев посетил Новосибирск трижды.

Первый визит состоялся в июле 1956 года. Он был неофициальным. Хрущев находился в регионе проездом и решил посетить город в связи с совещанием по вопросам сельского хозяйства, в котором принимали участие представители всех областей Западной и Восточной Сибири. В ходе своего визита он провел встречу с горожанами на площади Сибревкома.

Для встречи с жителями на бывшем футбольном поле быстро соорудили трибуну. Тогда могли присутствовать все желающие. Многие горожане собрались. Однако оборудование для выступления оказалось некачественным. Слышать речь Хрущева о мировых империалистах и производственных достижениях могли только те, кто стоял в первых рядах.

Во время общения с народом Хрущев задал несколько вопросов о снабжении города. Он спросил у собравшихся, достаточно ли в городе хлеба, на что получил отрицательный ответ. Затем он спросил о наличии молока и мяса, на что также прозвучали ответы «нет». Реакция горожан удивила Хрущева. Он был недоволен ситуацией.

После этой встречи городские власти решили показать Хрущеву набережную, которая недавно была отремонтирована. Однако это не улучшило его настроение. По итогам прогулки по набережной Хрущев остался недоволен тем, как город расположен по отношению к реке, и выразил своё недовольство руководству города.

Следующие визиты Хрущева в Новосибирск состоялись в 1959 и 1961 годах. Они уже носили официальный характер.