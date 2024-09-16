Министерство обороны России представило сводку по отражению попытки вторжения ВСУ в Курской области.

Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение украинским силам в районах населённых пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки. Под огнём оказались формирования 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ.

За прошедшие сутки российские войска отразили две контратаки ВСУ в направлении населённых пунктов Любимовка и Малая Локня, а также сорвали две попытки атак в районе Викторовки, Ольговки и Кремяного. В результате действий российской армии, ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными, уничтожены бронетранспортер и две боевые бронированные машины. Пятеро украинских военнослужащих сдались в плен.

Кроме того, при поддержке армейской авиации и артиллерийского огня, были отражены шесть попыток прорыва через границу в районе населённых пунктов Новый Путь, Весёлое и Медвежье. Потери противника составили до 60 человек, три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машин.

Авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое и другие. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали резервы ВСУ в Сумской области.

Украинские боевики потеряли более 300 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, включая три танка. Семь украинских военных сдались в плен.