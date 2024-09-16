«Я понял, когда русские улыбаются»: как студент из Анголы обрел друзей и выучил русский язык в Томске

Творческая команда холдинга «Сиб.фм Group Томск» запускает проект «Зачет для иностранца».

Медиапроект «Зачёт для иностранца» — познавательное шоу-интервью об иностранцах, переехавших в Россию для получения высшего образования. В Томск, который называют студенческой столицей России, ежегодно стекается немалое число абитуриентов из разных регионов страны, а также стран Ближнего и Дальнего зарубежья. На улицах Сибирских Афин, набережной, в горсаду и других людных местах города можно запросто встретить студентов из Африки, Китая, Словакии, Франции и других стран.

Творческая команда проекта встретилась с десятью иностранными студентами, которые учатся и работают в Томске, устроив им небольшой зачёт на знание российской культуры. Кроме того, ребята рассказали об обычаях своей страны и о том, как проходила их адаптация в Томске – что их удивило, а что показалось родным и знакомым, словно на их родине.

Первый герой нашего ролика – Саймон Франсишку из жаркой Анголы, который перебрался в Томск, чтобы изучать it-технологии и стать программистом. Парень рассказал, как знакомится с русской культурой, помогает иностранным студентам адаптироваться в новых для них условиях, преподаёт английский язык для томичей, а в свободное время занимается бегом и любит посещать театр.

В разговоре с журналистом жизнерадостный студент из Анголы поделился одной из его целей на ближайшую зиму: научиться бегать в условиях суровой сибирской зимы при низких температурах. Также Саймон рассказал, есть ли разница в предметах быта его страны и России, как он понимает выражение «черным по белому», чем ему нравится коромысло, почему его так удивил холодец и как он относится к борщу и шаурме.

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