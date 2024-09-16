Житель Новосибирска хочет обменять издание «Комсомолки» за 1941 год на квартиру

Житель Новосибирской области выставил на продажу газету «Комсомольская правда» от 24 июня 1941 года.

По его утверждению, это подлинник. В объявлении от 22 августа указано, что газета находится в идеальном состоянии. Продавец говорит, что готов обменять её на квартиру в Москве.

В объявлении также говорится, что потенциальный покупатель может проверить газету, но только в присутствии владельца. Продавец уточнил, что ожидает «адекватную цену» за коллекционное издание.

Газета содержит выступление Вячеслава Молотова, зампредседателя Совета Народных Комиссаров и народного комиссара иностранных дел СССР, в котором сообщается о начале Великой Отечественной войны.

Цена на аналогичное издание варьируется: в Москве оно может стоить 25 тысяч рублей, в Омской области — 900 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продают фигуру двухметрового Шуфутинского.