Житель Новосибирской области зарезал знакомого из-за незначительной ссоры

В Чановском районе Новосибирской области осуждён мужчина за убийство знакомого.

Суд Чановского района признал 30-летнего местного жителя виновным в убийстве. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Согласно материалам дела, в мае 2024 года осуждённый находился в квартире вместе с 34-летним потерпевшим. В ходе конфликта, возникшего на почве незначительной ссоры, он использовал нож и нанёс жертве несколько ударов в жизненно важные органы. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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