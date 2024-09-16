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общество

Жители Новосибирска получили SMS-сообщения с экстренным предупреждением

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Жители Новосибирска получили экстренные SMS-сообщения от МЧС, в которых содержится предупреждение о возможных чрезвычайных ситуациях из-за неблагоприятных погодных условий.

Западно-Сибирский гидрометцентр прогнозирует с 16 по 20 сентября высокий уровень пожароопасности — 4 класс — в ряде районов Новосибирской области. Сухая погода ожидается в Кыштовском, Северном, Венгеровском, Чановском, Чистоозерном, Усть-Таркском, Татарском, Куйбышевском, Барабинском, Каргатском, Коченевском, Колыванском, Новосибирском, Купинском, Баганском, Здвинском, Ордынском, Искитимском, Краснозерском, Карасукском и Сузунском районах.

ГУ МЧС по региону напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности и осторожности в повседневной жизни как главных мер профилактики возникновения пожаров.

На сайте Новосибирского гидрометцентра сообщается, что 16 сентября ночью осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточным со скоростью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью составит около +3 градусов, а днем поднимется до +13.

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Дамир Трубников

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