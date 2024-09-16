Жители Новосибирска прописали в квартирах 29 мигрантов

Двое местных жителей Новосибирской области прописали в квартирах 29 иностранных граждан.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, двух местных жителей обязали вернуть в доход государства деньги, полученные за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан.

Как уточняет следствие, 57-летний мужчина и 33-летняя женщина фиктивно прописали в своих квартирах 29 иностранных граждан, за что получили от них порядка 29 тысяч рублей.

В результате суд признал исковые требования прокуратуры обоснованными и обратил в доход РФ деньги, добытые гражданами преступным путем.

Напомним, что в Новосибирске задержали 18 лиц из федерального розыска благодаря системе распознавания лиц