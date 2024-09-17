Глава Союза отцов Новосибирской области выступил против концерта певицы Enina

4 ноября в новосибирском баре «Руки вверх» пройдет концерт блогера и певицы Анны Ениной, известной под псевдонимом Enina. Однако глава Союза отцов Новосибирской области, Сергей Майоров, призвал к запрету данного мероприятия.

Анна Енина приобрела популярность благодаря своим феминистским видеороликам и ведет на YouTube шоу «Грязь», где обсуждает такие острые темы, как секс, наркотики, насилие и измены. Её музыка также затрагивает раскрепощенные и провокационные темы, включая сексуальность и объективизацию. Об этом пишет МК-Новосибирск.

В своем обращении в группе ВКонтакте Майоров выразил недовольство тем, что бар «Руки вверх» проводит концерт в год семьи, подчеркивая, что это противоречит традиционным семейным ценностям. Он считает, что подобные мероприятия пропагандируют аморальные идеи среди молодежи.

Глава Союза отцов также выразил обеспокоенность по поводу влияния таких исполнителей, как Enina, на подрастающее поколение, сравнив её творчество с работами других скандально известных артистов.