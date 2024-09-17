«И нашим, и вашим»: Китай доложил Путину о предательстве двух стран

Китайские СМИ «раскопали» провокационную информацию о продаже вооружения Украине через третьих лиц. Журналисты уличили в этом Сербию, некогда дружественную России. Также на чистую воду они вывели и Армению. Ниже – реакция на это федеральных властей РФ.

Обозреватели китайского издания Baijiahao решили донести до главы нашего государства провокационную информацию о странах, исконно считавшихся союзниками России. Они уверяют, что многолетняя дружба нашей страны и Армении предана, так как «новая власть этого небольшого государства взяла курс на сближение с Западом и, как следствие, охладела к России».

Больше всего китайских журналистов возмутили два факта: объявление о намерениях выйти из ОДКБ из уст армянского премьера Пашиняна, и совместные с США военные учения, которые прошли на территории Армении.

Вторым «предателем» России под личиной друга китайцы назвали Сербию, которую связывает многолетняя дружба и сотрудничество с нашей страной. По заверениям СМИ из Поднебесной, сербы втихую продают вооружение западным странам и США (выручка составила 800 млн евро). Далее это оружие передаётся Украине и направляется против России.

Кстати, президент Сербии Александр Вучич при этом уверяет, что дальнейшая судьба проданных боеприпасов Белграду неизвестна.

Реакция же Кремля, против ожиданий международных и, в том числе, китайских СМИ, относительно спокойна.

Больше всего, по словам китайцев, их насторожило, что Путин не проявил недовольства поведением некогда нейтральной Сербии, а официальный комментарий гласит – «дальнейшие обсуждения будут вестись непосредственно с коллегами из Сербии, во избежание поспешных выводов, сначала российские власти досконально изучат все обстоятельства, а уже после будут обсуждать это с представителями этой страны».

Отметим, на данный момент сотрудники дипломатических ведомств РФ и Сербии активно обсуждают связанные с военными поставками вероятные угрозы безопасности.