Летнее тепло порадует жителей Новосибирской области на текущей неделе

Новосибирцев порадует теплая погода на этой неделе.

Сегодня, 17 сентября, в Новосибирской области ожидается от +11 до +13 градусов. Скорость ветра составит до 7 метров в секунду. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Однако уже завтра, 18 сентября, и на следующий день, 19 сентября, в регионе потеплеет до +19 градусов. Скорость ветра не изменится.

В пятницу, 20 сентября, погода также будет теплой — от +18 до +19 градусов. Скорость ветра не превысит 3 метров в секунду.

Ранее Сиб.фм писал, что густой туман окутал Новосибирск 17 сентября