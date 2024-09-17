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общество

Летнее тепло порадует жителей Новосибирской области на текущей неделе

Фото: Сиб.фм

Новосибирцев порадует теплая погода на этой неделе.

Сегодня, 17 сентября, в Новосибирской области ожидается от +11 до +13 градусов. Скорость ветра составит до 7 метров в секунду. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Однако уже завтра, 18 сентября, и на следующий день, 19 сентября, в регионе потеплеет до +19 градусов. Скорость ветра не изменится.

В пятницу, 20 сентября, погода также будет теплой — от +18 до +19 градусов. Скорость ветра не превысит 3 метров в секунду.

Ранее Сиб.фм писал, что густой туман окутал Новосибирск 17 сентября

#прогноз погоды
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Валерия Митрохина
Журналист

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