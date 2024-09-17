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общество

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил готовиться к участию города в проекте «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году

Фото: мэрия Новосибирска

Подготовить план работы для участия Новосибирска в 2025 году в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» поручил мэр Максим Кудрявцев главам районных администраций на еженедельном оперативном совещании.

«Ежегодно в России проводится голосование за благоустройство объектов общественных пространств. В 2024 году в голосовании приняли участие 230 тысяч новосибирцев. Такая инициатива позволяет нам расставить приоритетные направления развития территорий и привлекать дополнительные ресурсы на благоустройство нашего города, – отметил мэр Максим Кудрявцев. – Необходимо подготовиться к голосованию, которое состоится в следующем году. Поработать в тесном взаимодействии с жителями и выяснить на местном уровне, какие пространства нужно благоустроить в первую очередь».

Фото Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил готовиться к участию города в проекте «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году 2

Голосование за благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» впервые в Новосибирске стартовало в 2018 году. За пять лет в развитие территорий нашего города вложено более 1 миллиарда рублей. Очередное голосование планируется провести в марте – апреле 2025 года.

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Роман Чугаев
Журналист

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