Метрополитен Новосибирска ищет вагоны в лизинг за 4,4 млрд руб

За 4,4 миллиарда рублей новосибирский метрополитен ищет вагоны в лизинг.
13 сентября 2024 года на портале Госзакупок был размещен электронный аукцион на оказание услуг финансовой аренды для приобретения вагонов метрополитена Новосибирска.
Известно, что метрополитен планирует приобрести в лизинг 15 вагонов метро — по 6 головных и промежуточных моторных, и 3 промежуточных безмоторных.
Начальная цена контракта составляет 4,390 миллиарда рублей.
Заявки на участие в закупке принимаются до 30 сентября 2024 года.
Напомним, что на 2 миллиона человек увеличится пассажиропоток в новосибирских электричках