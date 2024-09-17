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общество

Метрополитен Новосибирска ищет вагоны в лизинг за 4,4 млрд руб

Фото: Сиб.фм

За 4,4 миллиарда рублей новосибирский метрополитен ищет вагоны в лизинг.

13 сентября 2024 года на портале Госзакупок был размещен электронный аукцион на оказание услуг финансовой аренды для приобретения вагонов метрополитена Новосибирска.

Известно, что метрополитен планирует приобрести в лизинг 15 вагонов метро — по 6 головных и промежуточных моторных, и 3 промежуточных безмоторных.

Начальная цена контракта составляет 4,390 миллиарда рублей.

Заявки на участие в закупке принимаются до 30 сентября 2024 года.

Напомним, что на 2 миллиона человек увеличится пассажиропоток в новосибирских электричках

#Новосибирский метрополитен
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Валерия Митрохина
Журналист

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